O Famalicão informou esta quarta-feira que, dos sete casos positivos de covid-19 registados no passado fim-de-semana – quatro deles de jogadores do plantel principal –, apenas um se mantém ativo.

«Dos novos resultados obtidos, apenas um caso se mantém positivo», pode ler-se no comunicado publicado pelo emblema famalicense.

O clube de Vila Nova de Famalicão revela ainda que toda a estrutura da equipa principal será submetido a novos testes para despistar o novo coronavírus na próxima sexta-feira.

De resto, e tal como o Maisfutebol tinha noticiado, o Famalicão diz que está disponível para abdicar de jogar no seu estádio na condição de visitado. Como o nosso jornal escreveu, os famalicenses têm acordo com o Gil Vicente para disputarem o resto da Liga no Estádio Cidade de Barcelos.