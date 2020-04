O Vitória de Setúbal vai organizar um festival de música online para ajudar instituições da região durante a pandemia de Covid-19.

«Pretendemos apoiar diretamente pessoas carenciadas e ter um papel ativo junto da comunidade setubalense e vitoriana, com um forte sentido de responsabilidade social e humanitário», escreveu o clube sadino no site oficial.

O festival «Em Abril Águas Mil» estreia esta noite, a partir das 21h30, com o artista Jorge Nice, numa atuação que pode ser acompanhada no facebook do Vitória.

«O festival online, que contará com artistas de Setúbal e vitorianos, tem como missão chegar ao máximo de pessoas e instituições. Com o mote ‘Vamos Dar Música à Quarentena’, serão emitidos concertos online em modo acústico ou ‘redux’ dos mais variados artistas setubalenses, como Toy, Jorge Nice, Rui David, Irmãos Cabanas, Dj Monchique, entre muitos outros», pode ler-se ainda na nota.

As doações podem ser feitas por transferência bancária para o NIB: PT50004554504021913919855.