Rafael Defendi já voltou a testar negativo para a covid-19, nos mais recentes testes feitos à equipa do Famalicão. A informação foi avançada pelo jornal Record e confirmada pelo Maisfutebol.

O guarda-redes tinha antecedentes de infeção desde março e deu positivo no rastreio feito na véspera do jogo com o Gil Vicente, no passado dia 9 de junho. Por precaução, ficou de fora dessa partida.

Agora, Defendi já voltou a testar negativo, pelo que pode voltar a ser opção para o treinador dos famalicenses, João Pedro Sousa, no encontro de sexta-feira ante o Sp. Braga.

De resto, todo o plantel do Famalicão testou negativo nos testes desta quinta-feira.