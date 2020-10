Matheus Silva teve um teste positivo para o novo coronavírus e vai falhar este domingo a receção do Moreirense ao Marítimo, da quinta jornada da I Liga, confirmou à Lusa fonte dos minhotos.

O defesa brasileiro, de 23 anos, do Moreirense está assintomático e isolado desde sábado, sendo a oitava baixa clínica nas opções do treinador Ricardo Soares.

Kewin, Abdu Conté, Anthony D'Alberto, Pedro Amador, Sori Mané, André Luís e Derik Lacerda estão também ausentes, todos devido a lesão.

A ausência de Matheus Silva, contratado ao Bahia no defeso e com quatro jogos realizados pelo Moreirense em 2020/21, deixa o reforço Afonso Figueiredo, recrutado esta semana, como único lateral de raiz disponível no setor defensivo dos cónegos.

Os vimaranenses já tinham notificado casos de infeção durante a retoma da última edição da I Liga, associado ao defesa guineense Abdu Conté, e na pré-época, quando detetaram outro atleta com teste positivo, cuja identidade não foi conhecida.

No sábado, o médio Ibrahima Camará fez um teste negativo para a covid-19 e reintegrou os treinos do Moreirense, depois de ter ficado infetado durante o estágio da seleção da Guiné-Conacri, que esteve concentrada no Algarve no início de outubro.

O Moreirense, 10.º colocado, com cinco pontos, recebe o Marítimo, oitavo, com seis, no domingo, às 15:00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em duelo da quinta jornada da I Liga, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.