A PSP está a realizar uma operação de controlo no acesso à Ponte 25 de Abril. Este deveria ser, para muitos, o primeiro dia de férias da Páscoa, mas Portugal está em Estado de Emergência, devido à pandemia de covid-19, por isso as autoridades querem saber se quem está a circular tem motivo válidos para o fazer.

O controlo está a ser feito a todos os carros no acesso Norte à ponte, o que gerou já fila de vários quilómetros.

«Estamos a fiscalizar todos os veiculos que entram no tabuleiro, para saber qual o destino. As pessoas que nao tinham justificação válida, sao convidadas a descer para Alcântara», disse, em declarações à CMTV, a subcomissária Cátia Brás.

A operação iniciou-se às 14h00, não havendo ainda hora determinada para a sua conclusão. Até ao meio da tarde, ainda não havia detenções a registar.

Recorde-se que o Ministério da Administração Interna (MAI) deu orientações à PSP e GNR para que intensifiquem a fiscalização rodoviária durante o fim de semana e ao longo do período da Páscoa, sobretudo em direção ao Algarve.

Em comunicado, o Ministério tutelado por Eduardo Cabrita recorda que «apenas serão autorizados a deslocar-se os cidadãos que o façam ao abrigo das exceções previstas no dever geral de recolhimento» no âmbito do estado de emergência decretado por causa da pandemia de covid-19.