No dia em que a Bundesliga foi suspensa, surge também o primeiro caso de um atleta da Liga alemã com Covid-19: Luca Kilian, jogador do Paderborn, teve um teste positivo.

Afastado da competição há quase dois meses, devido a lesão, o defesa acabou por ficar infetado com o novo coronavírus.

O caso foi confirmado pelo próprio clube, que adianta ainda que, neste sábado, serão realizados testes aos restantes elementos da equipa.