Luísa Salgueiro, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, está infetada com o vírus da Covid-19, tal como o vereador da Educação e da Qualificação Ambiental da autarquia, António Correia Pinto.



Segundo o gabinete de comunicação da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro está «assintomática e em isolamento» e António Correia Pinto está «internado e estável'.



Ana Caridade, responsável do gabinete de comunicação, admite que «um conjunto de pessoas»que mantiveram contacto com a autarca e o vereador «vão agora ficar em quarentena, seguindo as orientações das autoridades de saúde», como pode ler no site da TVI24.