O Real Madrid é mais um clube em alerta máximo. Trey Thompkins, basquetebolista dos espanhóis, acusou positivo num teste do coronavírus e obrigou ao encerramento de todas as portas. O plantel do futebol profissional está de quarentena, como contou Luka Jovic.



«Teve de ser. Eu, por exemplo, utilizei os mesmos aparelhos do Thompkins durante a minha recuperação. Para já, felizmente, não tenho sintomas», disse o ex-avançado do Benfica a um jornal sérvio, o B92.



«Saímos do centro de treinos às 11h30 e disseram-nos que teríamos de ficar em casa 15/20 dias. Estamos proibidos de abandonar Madrid. Recebemos um plano de trabalho diário e vou cumpri-lo em casa.»



Luka Jovic trocou o Eintracht Frankfurt pelo Real Madrid no verão. Leva 24 jogos oficiais, mas apenas oito na condição de titular. Marcou dois golos, bem longe dos 27 apontados na passada temporada.