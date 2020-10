Bruno Alves regressou esta quinta-feira aos treinos com a equipa após ter estado infetado com covid-19, mas não faz parte da lista de convocados do Parma para o jogo deste sábado com o Inter de Milão.

O Parma anunciou nesta sexta-feira que dois jogadores que já tinham sido dados como recuperados de covid-19 voltaram a testar positivo e, por isso, regressavam a isolamento e falhavam o jogo com o Inter.

Apesar de o clube não ter divulgado os nomes dos jogadores reinfetados, a imprensa italiana dá conta que da lista de convocados não fazem parte Bruno Alves e Scozzarella, que tal como o jogador português, já tinha contraído o vírus, inferindo que serão estes os atletas que voltaram a testar positivo. De fora ficaram também os lesionados Simone Colombi e Nicolussi Caviglia.