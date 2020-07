Nas vésperas do início do torneio da MLS, que vai decorrer no complexo da Walt Disney, em Orlando, Florida, a liga norte-americana de futebol anunciou que o FC Dallas não vai participar na competição.

Em comunicado, a MLS explica que dez jogadores da equipa e um elemento da equipa técnica testaram positivo à covid-19.

«Cada um destes testes positivos ocorreu na chegada do clube ou poucos dias após a chegada a Orlando», diz a nota da MLS.

«Dado o impacto do número de testes positivos de COVID-19 na capacidade do clube de treinar e disputar jogos, tomámos a decisão de retirar o FC Dallas do torneio MLS is Back», disse o comissário da MLS, Don Garber, em comunicado.

«A saúde de todos os envolvidos neste nosso regresso sempre foi a nossa principal prioridade, e continuaremos a tomar decisões consistentes com essa prioridade», garantiu o responsável.

O clube também emitiu uma nota nas redes sociais em que diz que «embora estejam desapontados», «compreendem a decisão» da MLS.

Interrompido desde 12 de março, o campeonato da MLS vai arrancar esta quarta-feira, 8 de julho, e está sujeito a um rigoroso protocolo sanitário desde de que foram retomados os treinos coletivos, a 4 de junho.