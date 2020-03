A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou neste sábado, em conferência de imprensa, a necessidade de um reforço das medidas a serem adotadas na próxima semana, de forma a combater o surto de coronavírus.

De acordo com a ministra, «entrámos numa fase de crescimento exponencial da epidemia» e «é muito importante que todos colaborem nas medidas de contenção.»

«O isolamento social é uma prática para ser levada a sério», reforçou Marta Temido, avisando que, se isto não acontecer, «o sistema de saúde não vai conseguir responder».

Marta Temido explicou que, com o aumento do número de casos, há um «redesenho dos fluxos de tratamento» e que, se até aqui, todos os doentes com Covid-19 eram internados, agora muitos doentes vão passar também a ser tratados em casa, em ambulatório.

Também as prescrições a doentes crónicos vão ser alargadas para um maior período de tempo.

A ministra adiantou ainda que o Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento emitiu um documento que garante o atendimento nas farmácias através de postigos.

