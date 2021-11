Portugal vai ultrapassar esta quarta-feira os três mil novos casos diários de covid-19, anunciou Marta Temedio esta manhã, antecipando-se ao boletim epidemiológico diário da DGS.



Durante a audição na Assembleia da República, a ministra da Saúde manifestou a sua preocupação com esta «nova vaga pandémica».

A última vez que Portugal ultrapassou a barreira dos 3 mil casos diários foi a 25 de agosto. Desde o início de novembro, o número de novos casos diários de covid-19 tem vindo a aumentar.

«Estamos a enfrentar mais uma vaga pandémica e o deslaçar da confiança não faz bem a ninguém», disse Marta Temido, referindo-se ao facto de ultimamente haver várias notícias destabilizadoras sobre o setor da saúde. «A resposta do SNS é aquilo que nos une», acrescentou.



A ministra alertou que temos pela frente «mais um inverno com lutas e desafios para superar», sublinhando que o Ministério da Saúde vai continuar a trabalhar até ao último dia da legislatura e que nada vai mudar com as legislativas em janeiro.

«Temos um conjunto de respostas para dar em mais um Inverno, que será naturalmente mais um Inverno com lutas e desafios para superar, mas para o qual estamos cá para responder juntamente com os profissionais de saúde, porque tenho a certeza que, apesar das circunstâncias que pontualmente possam ser circunstâncias que precisam de ser melhoradas, a resposta do Serviço Nacional de Saúde como um todo é sempre aquilo que nos une acima de qualquer outra coisa», concluiu.