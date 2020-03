As análises efetuadas à bebé recém-nascida filha de uma mulher infetada com Covid-19, que deu entrada em trabalho de parto no Hospital de São João, no Porto, descartaram a hipótese de contágio.

Em declarações aos jornalistas, a equipa médica desde hospital informou que a bebé não está infetada com o novo coronavírus. «O bebé teve uma primeira prova negativa e a confirmatória também já sabemos que é negativa», avançou o porta-voz da unidade de saúde.

A mãe teve alta esta sexta-feira e já está em casa. A bebé está clinicamente estável e em segurança.

Mais desenvolvimentos da notícia no site da TVI24.