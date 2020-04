Um bebé de apenas 28 dias está internado no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE) com covid-19.

Segundo pode ler-se no site da TVI24, a criança está estável, depois de ter dado entrada no serviço de emergência no passado dia 9 de abril, quinta-feira, com febre.

À agência Lusa, fonte do CHVNGE confirmou que o bebé «encontra-se bem». Recorde-se que na quarta-feira um recém-nascido de 29 dias também foi internado, mas no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa.