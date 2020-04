Itália vai estender o confinamento do país até 13 de abril, anunciou nesta quarta-feira o ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza. O responsável pronunciou a decisão no senado italiano, tendo-a justificado com o facto da luta contra a Covid-19 ser uma batalha longa.

«Os especialistas dizem que estamos no caminho certo e que as medidas drásticas estão a começar a dar frutos. Mas seria um erro imperdoável confundir esse primeiro resultado com uma derrota definitiva da covid-19. É uma batalha longa e não devemos baixar a guarda», afirmou.

O ministro da Saúde alertou ainda que «sem uma vacina, a covid-19 nunca será vencida». «Por um curto período, teremos de saber como gerir essa fase de transição e evitar a explosão de novos surtos. A investigação científica será decisiva na nossa batalha para derrotar este vírus», acrescentou, considerando que «investimentos estratégicos em saúde serão o tema principal do reinício nacional».