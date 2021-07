Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 2.706 novos casos de infeção por covid-19 e mais quatro óbitos, de acordo com o boletim diário epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta terça-feira.



Desde o início da pandemia, o país já registou 17 219 mortes e 935 246 casos de infeção.



Nas últimas 24 horas o número de internamentos voltou a subir: há agora 854 doentes, mais três do que no dia anterior. Por sua vez, há 177 pessoas nos cuidados intensivos, menos quatro do que na véspera.



Em sentido contrário, recuperaram da doença 4451 pessoas, o que levou a uma diminuição do número de casos ativos em Portugal: são agora 50 487 (menos 1749 do que no dia anterior).



[em atualização]