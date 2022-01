Portugal registou, nas últimas 24 horas, um significativo aumento de novas infeções, ultrapassando os trinta mil novos casos (33.340), num registo com mais 28 óbitos associados à covid-19, de acordo com o boletim diário epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) publicado esta terça-feira.

Um aumento de novas infeções, mas também uma descida nos internamentos, apenas 1.564, menos 24 do que na véspera, 153 dos quais nos cuidados intensivos, também menos oito do que na segunda-feira.

A par do aumento de casos também há um aumento significativo das recuperações, com 43.513 nas últimas 24 horas, o que significa um decréscimo de 10.201 casos ativos, nesta altura fixados nos 269.451.

O registo de 28 mortos já não era tão elevado desde 9 de março de 2021, quando foram registados trinta mortos. Entre as vítimas mortais destaque para uma na faixa etária entre os 20 e os 29 anos e outra entre os 40 e os 49 anos. Há ainda mais dois mortos na faixa entre os 50 e os 59 anos, uma entre os 60 e os 69 anos e três entre os 70 e os 79 anos. As restantes vítimas mortais tinham mais de oitenta anos.

No total, desde o início da pandemia, o país regista um total de 1.693.398 infeções e 19.161 óbitos.

O maior número de casos nas últimas 24 horas foram registados na região Norte com um total de 13.253 novos casos e dez óbitos, logo seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 12.390 novas infeções e nove óbitos.

Segue-se depois a região do Centro, com 3.907 casos (3 mortos). A região da Madeira surge em quarto lugar, com 2.136 (1 morto), seguida do Alentejo, com 725 (1 morto) e o Algarve com 686 (4 mortos). Os Açores, com 243 novas infeções, é a única região sem registo de óbitos nas últimas 24 horas.