Portugal registou 44 óbitos associados à covid-19 e 63.833 novos casos nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim diário epidemiológico desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS).



Desde o início da pandemia no país estão confirmadas 19.788 mortes, 2.507.357 casos e quase dois milhões de recuperados.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 27.442 novos casos nas últimas 24 horas. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 18.657 casos e a região Centro, com 10.608 casos. A região do Algarve detetou 2.514 infeções e o Alentejo verificou um aumento de 2.115 em relação ao registo de quinta-feira.

O maior número de óbitos deu-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde 17 pessoas perderam a vida. As restantes mortes ocorreram na região Norte (16), na região Centro (5), no Aletenjo (3), no Algarve (2) e na região dos Açores (1).



O número de internamentos subiu: são agora 2.320 pessoas em unidades hospitalares, mais 71 do que no dia anterior. Em unidades de cuidados intensivos há mais cinco pessoas num total de 152.



Em sentido contrário, 42.548 pessoas recuperaram da doença.



Há agora 579.370 casos ativos de covid-19 em Portugal, o que representa um aumento de 21.241 casos em relação ao relatório de quinta-feira.