Itália registou nas últimas 24 horas mais 727 mortes devido ao novo coronavírus: um número que continua a ser dramático, mas ainda assim inferior ao que se tinha registado na véspera, de 837 óbitos.

O número total de vítimas mortais naquele país desde o início do surto de Covid-19 é agora de 13.155.

Em relação ao número de infetados, voltou a subir de um dia para o outro, uma tendência que já não se verificava há alguns dias: na terça-feira as autoridades italianas tinham anunciado mais 4.053 casos, enquanto esta tarde o boletim diário regista mais 4.782 pessoas infetadas; no total, Itália já conta com 110.547 casos confirmados.