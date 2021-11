Portugal registou mais 13 mortes e 1.635 novos casos de covid-19, de acordo com os dados do boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira.

O número de internamentos está a aumentar. Nas últimas 24 horas, foram internadas mais 45 pessoas em enfermaria e mais sete em Unidades de Cuidados Intensivos. Ao todo, 809 estão internadas, das quais 111 estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

A região norte foi aquela onde se registaram mais novos casos, num total de 575, seguida de Lisboa e Vale do Tejo, que teve mais 490 infetados e foi aquela onde se registaram mais mortes (4).

No que diz respeito à matriz de risco, Portugal encontra-se no vermelho, com uma taxa de incidência de 325,9 casos de infeção por 100.000 habitantes a nível nacional, enquanto o R(t) se encontra nos 1,18.

Portugal tem agora 54.368 casos ativos, mais 651 do que no dia anterior.

