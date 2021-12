Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 16 óbitos associados à covid-19 e mais 3.742 novos casos de infeção, indica o boletim diário epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), esta sexta-feira.

No total, o nosso país regista desde o início da pandemia 1.185.036 casos e 18.626 óbitos.

Esta sexta-feira, no entanto, há uma boa notícia: o número de internados desceu para 947, menos 14 do que na véspera, assim como os doentes em unidades de cuidados intensivos: são agora 137, menos cinco do que na quinta-feira.

No último dia, 4.357 pessoas tiveram alta, pelo que o país tem agora 64.499 casos ativos de covid-19, menos 631 do que indicava o boletim de quinta-feira.