Portugal registou nas últimas 24 horas mais 3.285 casos de covid-19 e oito mortes, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

No total, desde o início da pandemia o país regista 869.026 infeções e 17.126 óbitos.

No número de internamentos, há boas notícias, no entanto: estão agora 603 doentes internados, menos dez do que na véspera, e 130 internados em unidades de cuidados intensivos, menos três em relação ao boletim de terça-feira.

[Em atualização]