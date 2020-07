Portugal passou de 49.692 casos confirmados de Covid-19 para 49.955 e de 1712 mortes para 1716, segundo o mais recente relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS), deste sábado.

Quer isto dizer que nas últimas 24 horas há registo de mais 263 casos e quatro óbitos.

Do número de novos infetados, 183 são na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que corresponde a 69,6 por cento do total. Esta região regista ainda mais três mortes. A outra ocorreu na região do Alentejo.

Há agora mais 323 pessoas recuperadas, de um total de 35010 desde o início da pandemia. Há menos dez pessoas internadas do que na véspera – são agora 410 –, das quais 50 estão nos cuidados intensivos (menos duas do que no boletim da véspera).

Casos e óbitos por região:

Lisboa e Vale do Tejo: 25.293 casos (+183), 585 óbitos (+3)

Norte: 18.487 casos (+46), 828 óbitos (=)

Centro: 4.401 casos (+9), 252 óbitos (=)

Algarve: 838 casos (+21), 15 óbitos (=)

Alentejo: 671 casos (+4), 21 óbitos (+1)

Açores: 160 casos (=), 15 óbitos (=)

Madeira: 105 casos (=), 0 óbitos.