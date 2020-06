Portugal passou de 38.089 para 38.464 casos de covid-19, e de 1.524 para 1.527 mortes, de acordo com o mais recente boletim da Direção Geral da Saúde (DGS).

Quer isto dizer que na quinta-feira foram registados 375 novos casos, e há mais três vítimas mortais a lamentar.

Dois dos óbitos foram registados região de Lisboa e Vale do Tejo e um na região Centro. De resto, a região de Lisboa e Vale do Tejo regista 284 novos casos, o que corresponde a 75,7 por cento do número total de infetados.

O mais recente boletim indica 422 doentes internados (mais seis em relação à véspera), dos quais 67 em Unidades de Cuidados Intensivos (o mesmo número).

O número total de recuperados ascende agora a 24477, mais 467 do que no dia anterior.