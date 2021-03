Portugal registou nesta terça-feira mais 13 mortos e 384 novos infetados com o novo coronavírus, de acordo com o boletim divulgado pela Direção Geral da Saúde (DGS).

Pelo segundo dia consecutivo a região Norte não registou mortes. Resto, apenas Lisboa e Vale do Tejo (8), Centro (4) e Alentejo (1) registaram óbitos devido à covid-19.

Nota de destaque também para uma nova redução do número de internamentos. São neste momento 955 pessoas internadas (menos 41 do que na véspera). Já nas unidades de cuidados intensivos há 213 pessoas internadas, menos 18 do que na segunda-feira.

Lisboa e Vale do Tejo é também a região na qual foram detetados mais novos casos (147), seguido da região Norte (mais 127).

No total, desde o início da pandemia, Portugal soma 814.897 infetados e 16.707 óbitos devido ao novo coronavírus.

[artigo atualizado]