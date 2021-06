Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 1.183 novos casos de infeção por covid-19 e uma morte, segundo o boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

No total, o país regista 864.109 casos desde o início da pandemia e 17.062 mortes.

No mais recente boletim, há agora 389 doentes internados, menos dois do que na véspera, e 99 em unidades de cuidados intensivos, mais cinco do que na sexta-feira.

Há mais 884 pessoas recuperadas, pelo que o número de casos ativos volta a subir: são agora 27.723, mais 298 nas últimas 24 horas.

Refira-se que dos novos casos, 761 registam-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, ao passo que a região do Algarve registou o único óbito.