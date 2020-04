A Escola Superior de Medicina Tropical de Liverpool defendeu esta quarta-feira que é provável que haja uma segunda vaga da pandemia de covid-19 em Portugal.

«Quando terminarem as medidas de contenção, cerca de um mês mais tarde, temos a segunda onda a crescer», disse Gabriela Gomes, matemática portuguesa especialista em epidemiologia da Escola Superior de Medicina Tropical de Liverpool, à TVI.

«Os níveis de infeção, agora, baixam muito em abril e maio, depois podemos aliviar um pouco as medidas durante algum tempo, esperamos que passado um mês de aliviarmos as medidas a curva volte a subir, e nós voltamos a apertar as medidas, a curva volta a baixar, e será assim sucessivamente durante algum tempo, e vamos imunizando a população, mantendo a epidemia dentro da capacidade do Serviço Nacional de Saúde», acrescentou.

Ora, o mesmo estudo indica ainda que o pico do surto em Portugal foi atingido «entre o final de março e o início de abril». Pode ler mais sobre esta notícia no site da TVI24.