Foi detetada na região da Bretanha, França, uma nova variante do novo coronavírus, confirmou o ministério da saúde daquele país na noite de segunda-feira (pode ler mais desenvolvimentos sobre esta notícia no site da TVI24).

Segundo a agência Reuters, esta nova variante foi descoberta a partir de um foco de casos num hospital em Lannion.

Com base nas primeiras análises efetuadas, as autoridades de saúda gaulesas descartam que esta variante seja mais grave ou contagiosa do que as outras.

Dos 79 casos de covid-19 identificados naquele hospital, oito eram desta variante, que já está sob vigilância da Organização Mundial de Saúde.

Há testes laboratoriais em marcha para perceber, por exemplo, como esta nova variante reage às vacinas e aos anticorpos criados por infeções anteriores.