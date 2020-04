565 pessoas morreram nas últimas 24 horas em Espanha devido à pandemia de covid-19, um aumento de 2,8 por cento em relação à véspera. Um número que eleva para 20043 o número total de vítimas mortais desde o início do surto.

Segundo as autoridades espanholas, há agora mais 3658 infetados com o novo coronavírus, 191726 no total. Um incremento de 1,9 por cento, quando na sexta-feira se tinha registado um incremento de três por cento.

74662 pacientes já tiveram alta.