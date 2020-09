O diretor da Volta a França em bicicleta, Christian Prudhomme, que testou positivo para covid-19 na passada semana, vai juntar-se à caravana da prova esta terça-feira, revelou a agência France Press, citando fonte da organização.

Em dia de descanso do Tour, cumpriu-se a última bateria de testes à covid-19 antes de prosseguir com as restantes etapas da prova, que termina em 20 setembro, sendo que os resultados devem ser conhecidos na terça-feira, antes do início da 16.ª etapa, em La Tour-du-Pin (Isère).

Nos últimos dias, Prudhomme, que esteve assintomático, foi substituído na direção da prova por François Lemarchand.

Christian Prudhomme, que dirige o Tour desde 2007, disse que teve resultados negativos nos testes realizados em 06, 20 e 27 de agosto e afirmou, após testar positivo, que iria ver a prova pela televisão, algo que não fazia há 15 anos.

Devido à pandemia de covid-19, que obrigou ao adiamento da prova de julho para setembro e um apertado protocolo sanitário, todos os elementos do pelotão já tinham realizado na passada segunda-feira, dia de descanso, testes à covid-19.