Um jogador da equipa de sub-16 de râguebi do Belenenses testou positivo para Covid-19, confirmou esta segunda-feira à Lusa o presidente da secção da modalidade do emblema azul, André da Cunha.

Sem revelar a identidade do jovem em questão, o dirigente garantiu que todos os atletas do clube foram aconselhados a contactar a Direção Geral de Saúde e seguir as instruções do organismo.

O Belenenses informou ainda os responsáveis do CR Évora, cujas equipas de sub-16 e sub-18 defrontaram a formação do Restelo no fim de semana, sobre a situação. O presidente da equipa alentejana, Manuel Couto, garantiu que todos os familiares dos jogadores já estão ao corrente do problema e que toda a atividade do clube foi suspensa.