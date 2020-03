Com o campeonato de hóquei em patins português parado, os jogadores e treinadores estrangeiros que conseguiram, voltaram aos seus países de origem, de forma a estarem em confinamento com as famílias.



É o exemplo de Alejandro Domínguez, treinador da equipa principal de hóquei em patins do Benfica, que desde a sua casa em Barcelona, deixou uma mensagem de aos adeptos encarnados. «Por favor, sejam conscientes e mantenham-se em casa, respeitem a quarentena. Mantenham uma atitude positiva! Neste ponto, nós, benfiquistas, estamos em vantagem, pois o caráter vencedor que temos e o espírito de vencer que os adeptos deste clube têm podem ajudar-nos muito nesta circunstância. Temos de estar otimistas, fortes e ter a certeza de que vamos ganhar. Vamos ganhar esta luta, com respeito, prudência e amor. Apesar de ser um momento difícil, temos de aproveitar para estarmos com a família, coisa que muitas vezes no dia a dia normal não temos tempo para o fazer», referiu o técnico em entrevista à BTV.



Alejandro Domínguez revelou também que está preocupado com o que se está a passar à sua volta, numa região, a Catalunha, que é a segunda com mais casos em toda a Espanha, mas tenta estar em segurança: «As notícias que saem aqui são preocupantes pelo número de vítimas e infetados pelo vírus. Tentamos viver a quarentena completamente confinados à nossa casa e não saímos absolutamente para nada. Felizmente antes de ter sido declarado o estado de emergência tínhamos comprado alimentos, por isso estamos a tentar viver, dentro da gravidade da situação, com tranquilidade.»

Nesta fase aguda da pandemia da covid-19 o treinador só espera que a tempestade passe e a bonança volte, já que os atletas estão a manter o trabalho, mas em recolhimento. «O staff está em contacto diário, assim como com os jogadores, através dos treinos que lhes mandamos. Mandamos sessões de força e outras sessões diferentes que possam treinar em casa, para que mantenham a melhor forma possível, numa situação que é totalmente extraordinária. Agora é esperar que se levante este estado de emergência em Espanha e em Portugal. Como são países vizinhos deve acontecer mais ou menos ao mesmo tempo. Espero que isto dure pouco e possamos voltar ao trabalho», disse Alejandro Domínguez em declarações ao canal de TV do Benfica.



O campeonato de hóquei em patins foi interrompido a 8 de março, devido à pandemia da covid-19 e quando faltavam jogar 7 jornadas. O Benfica lidera a prova com 49 pontos, mais 3 que o segundo classificado, o Sporting.