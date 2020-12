A equipa de hóquei em patins do FC Porto está «em isolamento depois do aparecimento de casos positivos de Covid-19 no plantel», anunciou o clube em comunicado.

«Todos os jogadores do plantel, bem como a equipa técnica, estão em isolamento», diz a nota do clube, que acrescenta que «os treinos foram suspensos temporariamente.»

Recorde-se que a equipa de basquetebol dos dragões também está em isolamento pelo mesmo motivo, o que levou a que o jogo entre o FC Porto e o Sporting fosse adiado.