Rudy Gobert foi o primeiro jogador da NBA a testar positivo para Covid-19, e depois de ter gozado com as medidas de precaução impostas pela liga norte-americana de basquetebol para conter o surto do novo coronavírus.

Ora, este domingo, o jogador francês dos Utah Jazz gravou um vídeo a atualizar os fãs sobre o seu estado de saúde e a retratar-se pelo comportamento displicente que protagonizou há dias.

«Começo por agradecer a todos as pessoas que e têm apoiado e pela energia positiva, significa muito. Em relação a mim, tenho-me sentido a melhorar de dia para dia. Só vos quero relembrar para lavarem as mãos, tentarem evitar tocar na cara e, claro, tentarem não contactarem com as pessoas sem necessidade. O mais importante é protegerem-se a vocês e as pessoas à vossa volta», começou por dizer na publicação partilhada pela NBA.

«Gostava de ter levado isto mais a sério e espero que todos vocês o façam porque podemos fazer isto todos juntos. Cuidem-se e protejam-se», acrescentou.