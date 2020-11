O jogo entre o VC Viana e o Sporting, da 13.ª jornada do Nacional de voleibol, previsto para sábado, foi adiado devido a um surto de covid-19 no plantel do clube de Viana do Castelo.

Em comunicado publicada na rede social Facebook, «a direção do Voleibol Clube de Viana informa que foram registados três casos positivos em testes de diagnóstico de SARS-CoV-2 (covid-19) no plantel da equipa sénior masculina».

«Esta situação obrigará, de acordo com as instruções da Autoridade de Saúde, ao isolamento desses atletas e à entrada em quarentena de toda a equipa, bem como ao consequente adiamento de todos os jogos que estavam agendados para este próximo período», refere o clube.

Face a esta situação, refere ainda a nota, «o Voleibol Clube de Viana informa que o jogo com o Sporting Clube de Portugal, agendado para este sábado (11:30), se encontra adiado para data a definir».

O VC Viana segue na segunda posição do campeonato, com 22 pontos, a cinco do líder Benfica, que soma 27 e mais um jogo, sendo as únicas equipas invictas. O Sporting é quarto classificado com 18 pontos.