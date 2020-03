Portugal tem 3.544 casos de infeção pelo novo coronavírus e 60 mortos, de acordo com o boletim da Direção Geral da Saúde divulgado esta quinta-feira, que diz respeito às ocorrências registadas até às 00 horas.

Os dados apontam para um aumento de 549 casos confirmados e mais 17 óbitos em relação ao último relatório divulgado na quarta-feira.

A Região Norte foi a que registou mais vítimas mortais, um total de 28 e é também a que tem mais casos confirmados. Em Lisboa e Vale do Tejo houve 18 mortes, na Região Centro 13 e no Algarve um. Alentejo, Açores e Madeira continuam sem óbitos assinalados.

Não há registo de mortes em Portugal de pessoas com menos de 50 anos. A maioria dos óbitos ocorre no grupo etário acima dos 80 anos. (ver quadro abaixo)

Distribuição dos óbitos (fonte DGS)

Há 191 internados, menos 85 do que no dia anterior, e, destes, 61 estão em Cuidados Intensivos, tantos como no relatório de quarta-feira.

Desde 1 de janeiro foram registados 22.257 casos suspeitos, dos quais 2.145 aguardam resultado laboratorial. Houve ainda 16.568 casos em que os testes não confirmaram a infeção e 43 doentes que já recuperaram (eram 22 na quarta-feira).

A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 1.588, seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (1.082), da região Centro (435), do Algarve (89) e do Alentejo (20).

Há 15 casos na Madeira e 24 nos Açores. O boletim dá ainda conta de 21 infetados que têm residência no estrangeiro.