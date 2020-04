A covid-19 já fez 4.313 vítimas mortais no Reino Unido, entre ela duas crianças de 5 e 13 anos e sete profissionais de saúde.

O balanço deste sábado mostrou um aumento de 708 mortes em relação ao da véspera.

Segundo o ministro do Conselho de Ministros, Michael Gove, a criança de 5 anos sofria de outros problemas de saúde, mas ao adolescente de 13 anos, Ismail Mohamed Abdulwahab, não eram conhecidas mais patologias.

O funeral de Abdulwahab teve lugar na sexta-feira no sul de Londres sem a presença do agregado familiar, porque a mãe e alguns irmãos apresentaram sintomas do vírus.

Segundo Gove, 15.073 pessoas estão atualmente hospitalizadas entre os 41.903 que foram diagnosticadas com a doença, e, embora a taxa de internamentos tenha descido na zona de Londres, a mais afetada do país, aumentou 35% na região de Yorkshire, no Norte de Inglaterra, e 47% na região de Midlands, no Centro de Inglaterra.