A pandemia de Covid-19 já matou 117.752 pessoas e infetou quase 1,9 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço feito pelo AFP a partir de fontes oficiais dos países.



Segundo os dados recolhidos pela agência francesa, até às 20h00 de Lisboa registavam-se 1.889.410 casos de infeção oficialmente diagnosticados em 193 países e territórios desde o início do surto em Wuhan, China.

Contudo, a mesma fonte alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, já que muitos países estão a testar apenas as situações que requerem tratamento hospitalar. A AFP adianta que entre estes casos, pelo menos 402.000 são considerados curados.



Os países que com mais óbitos nas últimas 24 horas são os Estados Unidos, com 1.446 novas mortes, o Reino Unido, 717 novas mortes, e a França com 574 mortes (leia mais no site da TVI24).



Segundo o último balanço feito pela Direção-Geral da Saúde, registam-se até agora 535 mortos em e 16.934 casos de infeção confirmados em Portugal. Dos infetados, 1.187 estão internados, 188 dos quais em unidades de cuidados intensivos e há 277 doentes que já recuperaram.