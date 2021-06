Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 1.020 novos casos de covid-19 e mais seis óbitos, de acordo com o boletim epidemiológico desta terça-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Registou-se uma subida ligeira do número de internamentos: mais sete (total de 450) e mais quatro internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), total de 101.

Mais de metade dos casos voltou a ser na região de Lisboa e Vale do Tejo (mais 648), onde se registaram também todos os novos seis óbitos a lamentar.

Na região Norte confirmaram-se mais 121 casos, no Centro mais 101, no Algarve mais 70, nos Açores mais 44, no Alentejo mais 32 e na Madeira mais quatro.

Nota ainda para o grande número de recuperados: mais 1.293, que contribuiu para a descida do número de casos ativos, que são agora 28.378 (menos 279 do que na véspera).

A incidência, de acordo com a DGS, mantém-se nos 119,3 casos de infeção por 100 mil habitantes a nível nacional e nos 120,1 casos no Continente. O R(t) é de 1,18 a nível nacional e de 1,19 no Continente.