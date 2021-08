Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 2.948 novos casos de covid-19 e mais 12 óbitos, segundo o boletim diário epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), esta quarta-feira.

Dos novos casos, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou um maior número, com 1.132 novas infeções. No Norte, há mais 1.006 casos, no Algarve mais 306, no Centro mais 294, no Alentejo mais 127, nos Açores mais 56 e na Madeira mais 27.

Dos óbitos, quatro foram na região de Lisboa e Vale do Tejo, três no Norte, três no Alentejo e dois no Algarve.

Quanto aos internados, há menos 44, um total de 785. Em unidades de cuidados intensivos estão 181 pessoas, menos cinco do que nos registos de terça-feira.

De terça-feira para esta quarta-feira, o R(t) registou uma ligeira subida, para 0,94, em comparação com os 0,93 da véspera, quer a nível nacional, quer no Continente. Já a incidência desce: a nível nacional é de 326,5 (era de 336,1 na terça-feira) e, no Continente, é de 331,6 (era de 341,4 na véspera).

Com os dados desta quarta-feira, os casos ativos aumentaram: são mais 675, para um total atual de 43.919.

Segundo os dados da DGS, 17.514 óbitos foram associados à covid-19 e já houve 993.241 infetados.