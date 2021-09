Portugal registou mais 663 novos casos de covid-19 e mais 12 óbitos, segundo o boletim epidemiológico desta segunda-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internados é de 682 (mais 17 do que no domingo) e, em unidades de cuidados intensivos, estão 140 pessoas, mais duas do que na véspera.

Na região Norte, registaram-se mais 254 novos casos, em Lisboa e Vale do Tejo mais 185, no Algarve mais 97, no Centro mais 55, no Alentejo mais 42, na Madeira mais 25 e nos Açores mais cinco.

Quanto aos óbitos, seis foram na região de Lisboa e Vale do Tejo, no Norte mais três, no Centro mais dois e no Algarve mais um.

Registaram-se, de acordo com a DGS, mais 1.109 recuperados. Desta forma, o número de casos ativos sofreu uma descida: são agora 41.965, menos 458 do que no domingo.