Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 15 óbitos associados à covid-19 e mais 25.836 casos, indica o boletim diário epidemiológico desta terça-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há mais 36 pessoas internadas, para um total de 1.203. O número de internados em cuidados intensivos mantém-se em 147.

Há mais 19.931 recuperados a registar, sendo que o número de casos ativos subiu para 213.749 (mais 5.890).

Dos novos óbitos, cinco foram em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Centro, três no Norte e dois no Algarve.

Dos novos casos, 10.831 foram em Lisboa e Vale do Tejo, 8.848 no Norte, 3.322 no Centro, 1.322 na Madeira, 653 no Algarve, 641 no Alentejo e 219 nos Açores.

A incidência nacional, segundo a DGS, mantém-se nos 1805,2 casos de infeção por 100 mil habitantes e, no Continente, em 1819.3 casos por 100 mil habitantes. O R(t) também se mantém: 1,43 a nível nacional e também no Continente.