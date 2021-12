Portugal registou, esta terça-feira, um novo recorde de infetados num só dia desde os registos da pandemia de covid-19 no país: são mais 17.172 novos casos, além de 19 óbitos associados à doença, indica o boletim diário epidemiológico mais recente, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O dia em que Portugal tinha registado o maior número de infeções num só dia tinha sido a 28 de janeiro de 2021, com 16.432 casos novos.

Registaram-se, por outro lado, muitos recuperados: são mais 8.226. O número de casos ativos volta a subir: são mais 8.927, para um total de 114.541.

Dos novos óbitos a lamentar, seis foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Centro, quatro no Norte, dois no Algarve e dois na Madeira. Açores e Alentejo não registaram novos óbitos com associação à covid-19 nas últimas 24 horas.

Quanto aos novos casos, cerca de metade foram na região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 8.576. No Norte registaram-se mais 5.046, no Centro mais 2.124, na Madeira mais 516, no Algarve mais 417, no Alentejo mais 325 e nos Açores mais 168.

Em vigilância estão mais 6.976 pessoas, para um total de 134.645, de acordo com os dados da DGS.

O boletim desta terça-feira indica que não há mexidas no R(t), que continua a 1,23 a nível nacional e também no Continente, bem como na incidência. Esta é de 804,3 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e de 807,4 casos por 100 mil habitantes no Continente.