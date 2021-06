Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 724 novos casos de covid-19 (total de 850.262 mil) e mais um óbito (total de 17.026 mil), de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira.

Este é o número de infeções diárias registadas mais alto desde 6 de abril, dia em que foram registadas 874 novas infeções pelo novo coronavírus.

Há 264 pessoas internadas, menos três do que no dia anterior, sendo que, em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), estão 53 doentes, menos três do que na terça-feira.

Há mais 458 recuperados (total de 810.271) e o número de casos ativos subiu: são mais 265, total de 22.965 mil.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou novamente mais de metade dos novos casos (368). A região Norte mais 212 infeções, no Centro mais 64, no Algarve mais 32, nos Açores mais 24, no Alentejo mais 22 e na Madeira mais duas. O novo óbito a declarar foi na região Norte.

Quanto à matriz de risco, Portugal continua na zona amarela, com o R(t) a nível nacional a ser de 1,07, sendo no Continente de 1,08. A incidência nacional é de 66,4 casos de infeção por 100 mil habitantes e, no Continente, de 63,7.