Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais oito óbitos associados à covid-19 e mais 1.182 novos casos de infeção confirmados, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número total de óbitos registados desde a deteção da covid-19 em Portugal aumenta assim para 18.217 e o número total de infeções fixa-se em 1.099.307.

Há mais 1.283 pessoas dadas como recuperadas, para um total de 1.047.347. O número de casos ativos desceu: são agora 33.743, menos 109 do que na véspera.

Há mais uma pessoa internada (total de 361 pessoas) e menos dois em Unidades de Cuidados Intensivos, agora 60.

Cinco dos óbitos registaram-se na região Norte, dois no Algarve e um no Centro.

O maior número de novos casos surgiu na região de Lisboa e Vale do Tejo (mais 410). No Norte são mais 319, no Centro mais 316, no Algarve mais 42, na Madeira mais 40, no Alentejo mais 31 e nos Açores mais 24.

A incidência mantém os valores de segunda-feira, com 116,9 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e 116,4 casos por 100 mil habitantes no Continente. O R(t) também se mantém em 1,08, quer a nível nacional, quer no Continente.