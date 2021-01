Portugal registou mais 90 mortes e mais 4.956 casos de covid-19, de acordo com o relatório desta terça-feira da Direção Geral da Saúde.

O número total de casos no país é agora de 436.579, dos quais resultaram 7.286 mortes.

O maior aumento de casos verificou-se no norte do país (mais 1.945 novos infetados), tal como o das mortes, que passou a contar mais 33 vítimas.

Lisboa e Vale do Tejo registou 2.536 novos casos e 24 mortos nas últimas 24 horas.

Além de se ter registado um dos dias com mais mortes desde que a pandemia chegou a Portugal, nota também para o aumento do número de pessoas internadas, que passou a ser de 3.260, mais 89 do que na véspera. Desses, 512 pessoas estão nos cuidados intensivos, mais dois do que na segunda-feira.

Nas últimas 24 horas registaram-se ainda 4.691 recuperados, elevando para 349.110 o número de pessoas curadas desde o início da pandemia.

[em atualização]