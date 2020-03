Itália ultrapassou nesta segunda-feira a marca dos 6.000 mortos devido à pandemia de coronavírus, segundo informam as autoridades do país do mundo com mais infetados nesta altura.

Nas últimas 24 horas morreram mais 602 doentes de Covid-19, elevando para 6.078 o número de vítimas mortais.

Segundo a proteção civil italiana, há, ainda, mais 4.790 infetados relativamente a domingo, com o total de doentes a ascender aos 63.928.