Portugal passou de 1.928 para 1.936 óbitos por covid-19 e o número total de casos evoluiu de 70.465 para 72.055, de acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira.

Os dados indicam mais cinco mortes registadas nas últimas 24 horas e mais 899 novos casos.

Desde 10 de abril que não havia tantos novos infetados num só dia: ou seja, há mais de cinco meses. Este é, de resto, o quarto dia com mais novos casos de covid-19 desde o início da pandemia.

Há mais 327 pessoas recuperadas, de acordo com o novo boletim, indicativo de um total de 47.003 pessoas.

Por isso, são 23.116 os casos ativos, mais 567 do que os registados no dia anterior.

Das cinco mortes, três delas foram na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma na região do Centro e outra na região Norte.

Dos novos casos totais, a maioria foi em Lisboa e Vale do Tejo: 505 casos (56 por cento do total). No Norte há mais 263, no Centro mais 52, no Algarve mais 47, no Alentejo mais 30, nos Açores mais dois. A Madeira não tem nenhum novo caso.

O número de internados subiu. Há agora 624 utentes nessa condição, mais 36. Em cuidados intensivos estão 86, mais um do que na véspera.