O Mónaco anunciou esta sexta-feira que tem dois casos suspeitos de covid-19 no grupo de trabalho.

Na nota, o Mónaco não revelou a identidade das pessoas em causa e diz que o estado de saúde «não inspira preocupação».

O anúncio foi feito durante o jogo particular, frente ao Nice, que o Mónaco venceu por 3-2 (Rony Lopes marcou um dos golos do Nice, Gelson Martins marcou para o Mónaco e esteve envolvido nos outros dois).

O jornal L'Equipe diz que se tratam do treinador Niko Kovac e do guardião Benjamin Lecomte. Ambos não marcaram presença no jogo, que decorreu à porta fechada.