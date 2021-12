Portugal estabeleceu um novo recorde de casos diários esta quinta-feira, com mais 28.659 infetados nas últimas 24 horas, segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde. Há ainda 16 mortos a registar.

Continuam a subir em relação a ontem o número de infetados e de mortes, portanto.



O maior número de infetados regista-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 13.755 casos, seguindo-se o Norte com 9.409, o Centro com 3.202, o Alentejo com 935 e o Algarve com 549.



No arquipélago da Madeira, há a registar mais 563 novos casos. Registo igualmente para mais 246 casos nos Açores.

Relativamente ao número de óbitos, há 16 vítimas a registar: seis na região da Grande Lisboa, quatro no Alvarge, três no Norte, duas no Centro e uma no Alentejo.

Há mais 63 pessoas internadas com a doença, num total de 1034. Há 144 doentes nos Cuidados Intensivos, menos sete do que ontem.

Neste momento, há mais 17.018 contactos em vigilância, num total de 159.965. Esta quinta-feira foram dadas como recuperadas da doença 6.239 pessoas.